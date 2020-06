AIC, Tommasi dopo le dimissioni: “Mie dichiarazioni spesso oggetto di discussione. C’è bisogno di unità”

“Ciao a tutti, con queste righe vi voglio idealmente abbracciare e ringraziare. Oggi con le dimissioni dalla carica di consigliere e Presidente dell’AIC si chiude per me un percorso iniziato con l’ingresso nel Consiglio Direttivo nel lontano 1999. Non è stato per nulla semplice nel 2011 prendere il testimone da Sergio Campana, dopo 43 anni di storia, con il rischio di rovinare il lavoro svolto fino a quel giorno. I momenti complicati sono stati tanti e ne siamo usciti con l’unione e il gioco di squadra”.

Inizia così il lungo messaggio diffuso attraverso le colonne del “Corriere della sera” dall’ex numero uno dell’AIC Damiano Tommasi. Nella giornata di ieri, infatti, è arrivata l’ufficialità delle sue dimissioni dalla presidenza dell’AssoCalciatori. Una scelta, arrivata qualche mese prima del termine del suo mandato, spiegata dallo stesso Tommasi.

“La nostra associazione ha bisogno di unione e voce univoca. Nell’ultimo periodo non è stato sempre così visto che alcune mie dichiarazioni sono state spesso motivo di discussione e contrapposizione interne. L’Aic non se lo può permettere, perciò è bene che non ci siano divergenze all’interno della cabina di comando in vista dei prossimi appuntamenti”.