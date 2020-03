Agente-Floriano-Mediagol: “Sagramola-Castagnini dirigenti top. Silipo e Felici? Dico la mia. Coronavirus e lotta scudetto…”

Il nuovo corso societario del Palermo, le ragioni che hanno indotto Roberto Floriano ad accettare la corte del club rosanero, i gioielli classe 2001 a disposizione del tecnico Pergolizzi, l’emergenza Coronavirus e le ripercussioni sulla lotta scudetto in Serie A. Questi alcuni dei temi approfonditi da Giovanni Bia, agente del match winner della sfida tra Palermo e Nola, nel corso di un’interessante intervista esclusiva concessa alla redazione di Mediagol.it.

“Nuova proprietà del Palermo? Ho avuto a che fare con Sagramola e Castagnini, due persone che conosco da tanti anni e con i quali ho avuto modo di interagire professionalmente nel corso della mia carriera. Sono due persone serissime, profili dirigenziali di alto livello, questo è stato uno dei motivi che ha spinto Roberto ad accettare la proposta del Palermo, molto spesso gli impegni presi in questa categoria non sono sempre rispettati, e quindi la loro presenza è stata determinante in quanto ha costituito assoluta garanzia di credibilità e professionalità. Penso, di conseguenza, vedendo i soggetti dirigenziali su cui la società ha puntato, sono certo che la proprietà sia composta da profili del medesimo spessore. La Serie D è un campionato difficile, è una categoria che considererei una palestra di vita per ogni calciatore, contesto duro ma estremamente formativo anche in vista del salto di qualità nelle categoria superiori. Conosco sia Silipo che Felici fin dai rispettivi albori in carriera nel settore giovanile, seguo le partite del Palermo ma mi concentro sinceramente sulla prestazione di Floriano. Comunque sia il talento scuola Roma che il gioiello di proprietà del Lecce stanno facendo molto bene e sono sicuro che a Palermo troveranno il modo di maturare calcisticamente con profitto. L’emergenza Coronavirus ed il rinvio di Juventus-Inter? Giusto tutelare la salute di tutta la popolazione in primis, è chiaro che ti lascia un po’ perplesso la mancanza di sinergia ed uniformità nell’adottare certi provvedimenti, ha poco senso il cancellare alcune partite e farne giocarne altre, così come la tempistica con cui vengono prese certe decisioni lascia perplessi. La cosa più giusta sarebbe stata quella di fermare l’intero campionato. La classifica al momento è falsata, mentalmente è tutto diverso perché ci potrebbero essere delle situazioni già definite e stabilite in graduatoria, posizioni e quindi motivazioni delle squadre potrebbero essere diverse. Abbiamo dimostrato che il calcio italiano è purtroppo indietro rispetto agli altri paesi, in Germania hanno dimostrato come bisogna fare le cose in un certo modo. Scudetto? Vedo favorita la Lazio che ho visto spesso dal vivo e mi ha impressionato, secondo me i capitolini hanno grosse possibilità di vincere se la Juventus di Sarri continua a essere questa. La Lazio gioca un calcio armonioso, totale, spettacolare e redditizio. Si diverte ed è brillante e spensierata, la compagine di Simone Inzaghi non fa calcoli ed ha delle individualità di altissimo lignaggio. In ottica Scudetto la Lazio non è una squadra da sottovalutare.