Addio a Pelé, tre giorni di lutto in Brasile: martedì 3 gennaio i funerali

Intanto, il presidente brasiliano Jair Bolsonaro ha decretato tre giorni di lutto per la morte di O Rei, in un decreto pubblicato sulla Gazzetta ufficiale. "Viene decretato il lutto ufficiale in tutto il Paese, segno di rispetto dopo la morte di Edson Arantes do Nascimento", si legge. Ma non solo; secondo quanto riportato da Globo Esporte, il corpo di Pelè - per volontà dello stesso - sarà portato a Vila Belmiro, storica "casa" del Santos, per una veglia funebre che si terrà lunedì. I funerali, invece, avranno luogo il giorno dopo, martedì 3 gennaio, a Santos.