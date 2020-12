Addio a Paolo Rossi, la moglie Federica: “Nessuno sarà mai come te, unico e speciale”

La morte di Paolo Rossi ha sconvolto l’intero movimento calcistico italiano e non solo.

CALCIO ITALIANO SOTTO SHOCK, È MORTO PAOLO ROSSI: L’EROE DI SPAGNA ’82 AVEVA 64 ANNI

Pablito, come tutti amavano chiamarlo dopo il Mondiale vinto in Spagna, se n’è andato in silenzio a soli 64 anni a causa di un male incurabile. La conferma del trapasso dell’ex attaccante è stato confermato dalla moglie, Federica Cappelletti, che attraverso il proprio profilo Instagram ha salutato con tanta dolcezza il proprio compagno di vita.