Addio a Paolo Rossi, è scomparso l’eroe di Spagna ’82: i funerali si svolgeranno sabato a Vicenza

Una notizia shock sconvolge in piena notte l’Italia intera.

Addio a Paolo Rossi, la moglie Federica: “Nessuno sarà mai come te, unico e speciale”

A soli 64 anni è venuto a mancare improvvisamente Paolo Rossi, l’eroe dei Mondiali del 1982 che con le sue reti permise agli azzurri di conquistare il tetto del mondo. Fu capocannoniere di quel torneo iridato mettendo a segno ben 6 reti che lo consacrarono a eroe azzurro e da quel momento conosciuto con il soprannome di ‘Pablito’. Mise a segno 3 reti al Brasile, 2 alla Polonia e 1 alla Germania in finale, la tripletta contro i verdeoro è rimasta impressa negli occhi di tutti i tifosi azzurri che da lì iniziarono a sognare. Da quello che si apprende a fonti vicine alla famiglia, l’ex Juventus lottava da tempo contro un male incurabile. A confermare il decesso anche il giornalista Rai e amico dello stesso Paolo Rossi, Enrico Varriale. Nel corso della nottata è arrivata anche la conferma da parte della moglie, Federica Cappelletti.

I funerali di Pablito si terranno questo sabato (12 dicembre) presso il Duomo di Vicenza, a dare la notizia il sindaco della città veneta (Francesco Rucco) che in diretta su Rai 1 ha anche dichiarato: “Stiamo cercando di capire come organizzare un evento di tale portata in questo momento”.