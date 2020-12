Addio a Paolo Rossi, da Di Maio a Spadafora: il cordoglio della politica per la scomparsa di Pablito

La morte di Paolo Rossi ha lasciato un vuoto davvero incolmabile.

L’ex attaccante della Juventus ed eroe incontrastato di Spagna ’82, conquistò i cuori di tutti gli italiani in quell’estate in cui si laureò campione del mondo con l’Italia vincendo anche la classifica cannonieri del torneo iridato. Il mondo della politica, attraverso Facebook e Twitter, si è unito al cordoglio per la scomparsa prematura di Pablito che da tempo soffriva a causa di un male purtroppo incurabile.

STEFANO BONACCINI, PRESIDENTE EMILIA ROMAGNA: “Hai fatto sognare l’Italia. Adesso continua a segnare lassu’. Ciao Pablito”.

LUIGI DI MAIO, MINISTRO DEGLI ESTERI: “Simbolo dell’Italia campione del mondo del 1982, in grado di battere avversari blasonati come il Brasile di Zico, l’Argentina di Maradona, la Germania di Rummenigge. Paolo Rossi ha emozionato e fatto battere i cuori di milioni di italiani con i suoi gol. Addio campione”.

VINCENZO SPADAFORA, MINISTRO POLITICHE GIOVANILI: “Ero piccolo ma i mondiali in Spagna del 1982 li ricordo. Ricordo l’esplosione di gioia, le urla, la festa. Da allora nacque il mito di Pablito, perché a portarci sul tetto del mondo fu proprio lui: Paolo Rossi. Una figura leggendaria dello sport internazionale. Campione del mondo e pallone d’oro nello stesso anno. I suoi goal hanno fatto esultare di gioia generazioni di Italiani, che non lo dimenticheranno”.

ANTONIO TAJANI, VICEPRESIDENTE FORZA ITALIA: “Si e’ spento Paolo Rossi. Eroe del Mundial ’82. Con i suoi gol riportò l’Italia sul tetto del mondo. Riposa in pace campione”.

DARIO NARDELLA, SINDACO DI FIRENZE: “Ci ha lasciati Paolo Rossi l’eroe di Spagna ’82 cresciuto come giovane calciatore a Firenze, sui campi di Soffiano, alla Cattolica Virtus. Non dimenticheremo mai le gioie di quel Mundial. Grazie Pablito, un grande abbraccio a Federica e ai ragazzi”

LUCA ZAIA, PRESIDENTE DEL VENETO: “Ciao grande campione. Riposa in pace”.

ATTILIO FONTANA, GOVERNATORE LOMBARDIA: ”Addio Paolo, in quel 1982 ci hai regalato un sogno. Riposa in pace”.

CHIARA APPENDINO, SINDACA DI TORINO:“Anche chi nel 1982 non era ancora nato è cresciuto con i racconti su quella estate leggendaria e su Paolo Rossi, protagonista inaspettato che ha saputo incidere il suo nome nella storia della Nazionale. Un pensiero e un abbraccio ai suoi cari”.

NICOLA ZINGARETTI, SEGRETARIO PD: “Addio a Paolo Rossi protagonista indimenticabile dei mondiali di Spagna ’82. Ci hai fatto provare emozioni indescrivibili. Ciao #Pablito”.