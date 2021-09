Addio a Bryan Dodien, la commovente lettera di Pogba: “Non ti dimenticherò”

Il campione francese si era legato a Bryan nel proprio periodo in cui militava nella Juve: "Hai lottato tanto, non ti dimenticherò mai"

E' scomparso ieri dopo una lunga malattia la giovane promessa del settore giovanile della Juventus, Bryan Dodien. Al ragazzino, nel 2015, venne diagnosticato un tumore quando aveva solo 11 anni che lo costrinse ad abbandonare il rettangolo verde per seguire il percorso di cure. Al suo fianco c’è sempre stato Paul Pogba, all’epoca bianconero e da un po’ di tempo al Manchester United. Ieri la tragica notizia diffusa dalla società sportiva che in questi anni ha seguito il lungo e tortuoso percorso di cure del ragazzo, tornato a giocare per pochi minuti nel 2019.