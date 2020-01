Adani torna a pungere Allegri: “Dovrebbe parlare poco e allenare tanto. Barcellona e Arsenal? Si chieda perchè non lo hanno chiamato”

Nuova stoccata di Daniele Adani a Massimiliano Allegri.

Dopo lo scontro in tv avvenuto quando Allegri allenava la Juventus, il noto opinionista di “Sky Sport” è tornato a pungere il tecnico originario di Livorno. Durante lo Speciale calciomercato di Sky infatti, l’ex difensore, ha aspramente criticato la visione di gioco dell’allenatore – attualmente senza panchina.

“Non ho mai visto la Juve di Allegri giocare come il River di Gallardo – ha tuonato Daniele Adani – il suo problema è quando parla, non quando allena. Dovrebbe parlar poco e allenare tanto perché dimostra di saper vincere. Io gli direi: ma come mai a un allenatore che ha vinto cinque scudetti il Barcellona gli ha preferito Quique Setién che ha allenato Las Palmas e Betis. E l’Arsenal gli ha preferito Arteta, che non ha mai allenato e che era il vice di Guardiola al Manchester City”.