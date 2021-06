Acr Messina, due calciatori sarebbero indagati per violenza sessuale: i dettagli

Due tesserati dell'Acr Messina sarebbero indagati per violenza sessuale aggravata su una minorenne

Secondo quanto riportato da la "Gazzetta del Sud", due giovani calciatori dell’AcrMessina sarebbero indagati per violenza sessuale aggravata su una minorenne. Per la compagne giallorossa la promozione in Lega Pro è vicinissima, dato il vantaggio sulle concorrenti a poche giornate dal termine del campionato di Serie D, ma il venir a conoscenza di un evento del genere potrebbe destabilizzare l'intero organico.