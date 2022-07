Acquafresca: “Puscas o Brunori? Vi dico la mia. Ho un consiglio per Matteo”

"Con la cessione di Joao Pedro il Cagliari perderebbe il suo leader. Quando perdi il capitano è sempre una perdita importante. Ma rimarrà Pavoletti che ha tanta esperienza e aiuterà tanto". Lo ha detto Robert Acquafresca, intervistato ai microfoni di "TuttoMercatoWeb". Diversi i temi trattati dall'ex attaccante del Cagliari in vista del nuovo campionato di Serie B, al via il prossimo 13 agosto: dagli obiettivi della squadra allenata da Fabio Liverani, al futuro di Matteo Brunori. Ma non solo...