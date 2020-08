Acireale, Rossetti suona la carica: “Sono venuto qui per vincere, ho un obiettivo”

“Sono venuto ad Acireale per vincere e per riprendere la strada maestra”.

Esordisce così Mattia Rossetti, che si presenta ufficialmente alla città di Acireale, alla tifoseria ed alla stampa. A fare da padroni di casa, il d.s. Agatino Chiavaro e il d.g. Giuseppe Fasone, che lo hanno corteggiato e fortemente voluto. L’attaccante classe ’96, ex Catania, Sicula Leonzio e Messina, non usa mezzi termini: “La piazza è ambiziosa e da troppi anni non vince, quindi sono pienamente consapevole di ciò che i dirigenti vogliono e pretendono. Il direttore Chiavaro vuole migliorare la posizione dell’anno scorso, ma non vuole assolutamente arrivare secondo, ogni ulteriore commento è superfluo”.

“La Sicilia – ha proseguito l’attaccante granata – è come se fosse la mia seconda casa, non solo per i trascorsi vissuti nell’isola, ma per come da sempre sono stato trattato. Ho avuto i primi contatti con la dirigenza dell’Acireale circa un mese e mezzo fa, ci siamo messi d’accordo in poco tempo”.

Impressioni positive, sogni e ambizioni: “Vincere, fare bene e segnare tanto è il mio obiettivo personale. La competizione non mi fa paura, semmai mi responsabilizza. Ci sarà da sudarsi una maglia da titolare quest’anno con l’Acireale, ma sono contento perché il finale ipotizzato fa sognare tutti. E poi, l’idea di giocare per una società ambiziosa fa salire l’adrenalina”, ha concluso Rossetti.