Accardi: “La mia sul Teramo. Play off? C’è solo una cosa da fare”

Parola ad Andrea Accardi.

Palermo, la favola di Andrea Accardi: dalla cantera rosanero alla fascia di capitano della sua squadra del cuore

Il difensore del Palermo è intervenuto nel corso del format di approfondimento calcistico Siamo Aquile andato in onda su Trm. La compagine rosanero sfiderà il Teramo domenica alle 15.30 al Renzo Barbera nella gara da dentro o fuori che decreterà le sorti della formazione del patron Dario Mirri. Andrea Accardi ha così analizzato il match che metterà di fronte la rosa di Giacomo Filippi e la franchigia abruzzese che proverà ad impensierire la squadra di casa.

“Siamo una squadra che ha dei valori e lo ha dimostrato in partite complicate, abbiamo giocato contro tutti e sappiamo dove possiamo arrivare. A volte ci perdiamo in un bicchiere d’acqua, spero che la strada prima del termine del campionato sia ancora tanto lunga. Play off? Non bisogna sottovalutare le partite perchè sono tutte finali, intanto dobbiamo pensare a domenica. Sono sicuro che sarà un match difficilissimo considerando che il Teramo è una squadra forte e organizzata, sono certo che entreremo in campo motivati e concentrati. Siamo cambiati tanto rispetto alla prima uscita stagionale contro il Teramo, adesso siamo migliorati e gli errori che non dobbiamo fare è quello di lasciare campo aperto ai biancorossi. Il mister la preparerà nel miglior modo possibile per affrontare questo match al massimo. Ultima di campionato, qualcuno vi aggiornava? Non sapevo i risultati delle altre perchè eravamo concentrati a battere la Virtus Francavilla, poi sono stato qualche minuto nel sottopassaggio per capire come sarebbe finita la gara tra il Foggia e il Catania. Dobbiamo lasciare meno campo possibile per non rischiare di andare in difficoltà“.