Accardi: “Boscaglia un vincente, ci sta plasmando. Marconi? Ho la mia idea”

Prosegue la preparazione del Palermo a Petralia Sottana.

La squadra di Roberto Boscaglia si sta allenando in vista dell’inizio della Serie C, in programma il 27 settembre. L’obiettivo è arrivare nella migliore delle condizioni per potere puntare fin da subito alla promozione in cadetteria. Al termine della seduta mattutina odierna, Andrea Accardi è intervenuto in conferenza stampa. Il difensore palermitano ha parlato del nuovo tecnico e degli innesti rosanero. Di seguito le sue dichiarazioni.

“Boscaglia non lo scopro di certo io, ha vinto e ha fatto bene in qualsiasi piazza sia andato. Ha delle ottime idee e ci sta plasmando giorno dopo giorno, questo è un fattore importante. Indossare la maglia del Palermo il sogno di una vita, ogni volta che la indosso provo emozioni uniche e spero di poterlo fare il più a lungo possibile. Marconi? Un giocatore forte e un bravissimo ragazzo, un esempio con il gruppo. Marong? Ho sempre speso tantissime parole per lui, si è sempre allenato a mille nonostante non abbia trovato mai spazio. Per me merita tanto e non posso che augurargli il meglio“.

