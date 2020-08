Accardi: “A Palermo ho realizzato il sogno della mia vita. Cambiare squadra? Rispondo così”

“Mia madre racconta che sono nato col pallone tra i piedi ed ora ho la possibilità di entrare nella leggenda”.

Esordisce così Andrea Accardi, che in una lunga intervista rilasciata ai microfoni del Corriere dello Sport, si è raccontato a 360° tra passato, presente e ambizioni future: “Ogni giorno, con questa maglia vivo emozioni come se fosse la prima volta. Sono fiero di essere palermitano. Ero a Roma nel 2011 per la finale di Coppa Italia contro l’Inter. Non faccio fatica ad ammettere che sono un fan sfegatato del Palermo. Un’emozione unica e vivi la maglia il triplo”.

Nato e cresciuto nel capoluogo siciliano, l’anno scorso, il difensore classe ’95 è stato l’ultimo ad abbandonare la nave nonostante la mancata iscrizione al campionato di Serie B e il conseguente fallimento, e il primo a risalire nella scialuppa di salvataggio per guidare sulla terraferma il nuovo Palermo targato Hera Hora, rinato dalle ceneri grazie a Dario Mirri e Tony Di Piazza: “Al primo tentativo abbiamo centrato l’obiettivo e spero che ci siano altre annate così importanti. Potrò sempre dire ‘Io c’ero…’. Non mi è mai venuto in mente di passare in un’altra squadra, anzi indossando questa maglia ho realizzato il sogno della vita, adesso vorrei rivedere quelle stelle che ho accarezzato quando ero nelle giovanili per arrivare al culmine della carriera senza mai staccare il cordone ombelicale con la squadra della mia città nella quale sono entrato a dieci anni”.