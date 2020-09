A tutto Simplicio: “Palermo attento, la Serie C è difficile. Derby con il Catania? Rispondo così”

“Palermo, fai attenzione! La Serie C non è un campionato facile”.

Lo ha detto Fabio Simplicio. L’ex rosanero, centrocampista col vizietto del goal, amato soprattutto dai tifosi di Parma, Palermo e Roma, intervenuto ai microfoni di TMW, è tornato a parlare della sua nuova vita, che oggi lo vede tra i più emergenti operatori di mercato. Ma non solo.

Simplicio, che in Sicilia c’è rimasto per 4 anni – dal 2006 al 2010 – lasciando ottimi ricordi prima di trasferirsi in quello stesso anno a parametro zero alla Roma, dopo che l’arrivo di Pastore gli aveva ridotto gli spazi in rosanero, si è soffermato anche sul deludente esordio in Serie C della compagine di mister Roberto Boscaglia, reduce da un tondo e amaro 2-0 contro il Teramo: “Sicuramente quest’anno il Palermo farà un po’ di fatica, la Serie C è un po’ più difficile. Ma io faccio sempre il tifo affinché possa salire. Quest’anno c’è anche il derby, e ovviamente si tifa Palermo”.