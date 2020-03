A tutto Marchisio: “Calcio e Coronavirus? Vi dico la mia. Stare a casa non è così male, fatelo anche voi”

“Sono preoccupato, come tutti. Ho amici medici che mi descrivono la drammaticità della situazione, per cui rinnovo l’invito: state a casa”.

Lo ha detto Claudio Marchisio. L’ex centrocampista della Juventus, intervenuto ai microfoni di ‘TuttoSport’, ha detto la sua in merito all’emergenza sanitaria mondiale legata alla diffusione del Coronavirus. Una situazione complessa e drammatica che sta inevitabilmente sconvolgendo la quotidianità di ogni singolo cittadino. Per questo motivo, in considerazione delle misure di prevenzione disposte dalle autorità di Governo per fermare la diffusione del Covid-19, gli organi competenti hanno deciso di fermare tutti i campionati in corso, le competizioni europee, quali Champions ed Europa League e ufficializzare il rinvio di Euro2020.

“Sono a casa con la mia famiglia. E non è poi così male: passo da fare il marito al fare il papà, con momenti da poliziotto quando divido i due bambini che litigano. Fermare il calcio? La scelta più logica, si andava incontro a una manifestazione itinerante: un assist al virus! Giusto spostarlo nel 2021. Spero ci sia il tempo per finire la stagione dei club, anche se quanto leggo sul ricominciare a metà aprile mi sembra un po’ un’illusione. Credo sia più probabile a metà maggio, anche se è impossibile fare previsioni”.

Primi contagi anche in casa Juventus, con Daniele Rugani e Blaise Matuidi risultati positivi ai tamponi effettuati dallo staff sanitario del club bianconero: “Spero che qualora dovesse aumentare i contagi, continuino a essere in forma lieve come per Rugani e Matuidi a cui auguro una pronta guarigione. Sono molto vicino a loro in questo momento”.

Alla ripresa del campionato inizierà di fatto una nuova stagione: “Sarà interessante capire come si potrà lavorare durante questa pausa forzata. I calciatori non possono restare fermi a lungo e poi dovranno essere pronti a un tour de force notevole. Questo renderà molto interessante l’aspetto atletico, ma ancora di più quello psichico. In Italia la Juve godrà di un vantaggio rispetto a Lazio e Inter per la rosa abbondante – ha proseguito Marchisio –. Li avevo visti in netta ripresa prima dell’interruzione, proprio nella partita contro l’Inter. La Lazio non avrà le coppe e può essere un vantaggio, ma si dovrà capire l’effetto che questa sosta avrà sulla squadra di Inzaghi“,ha concluso.