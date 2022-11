Venezuela, prima chiamata per Torregrossa: l’attaccante nisseno convocato da Pekerman

Prima chiamata con la "Vinotinto" per Ernesto Torregrossa. L'attaccante del Pisa, approdato in Toscana dalla Sampdoria nel corso della sessione estiva di calciomercato (a titolo temporaneo con obbligo di riscatto), è stato convocato dal commissario tecnico del Venezuela José Nestor Pekerman in vista dei prossimi impegni ufficiali contro Panama e Siria. Le due amichevoli sono in programma rispettivamente il prossimo 15 e 20 novembre a Dubai.