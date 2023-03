Uruguay, scelto il dopo Alonso: l’ex Marsiglia Bielsa vicino alla ‘Celeste’

In seguito all’eliminazione dai gironi del Mondiale in Qatar, subita dall’Uruguay la federazione ha esonerato Diego Alonso, ritenuto in patria come i principali colpevoli della disfatta in terra asiatica da parte della Celeste. Quest'ultima ha deciso di affidare la panchina ad interim fino al mese di marzo a Marcelo Broli ex giocatore del Real Valladolid ed allenatore del Peñarol e dell'Under-20.