Turchia-Italia, formazioni ufficiali: tris Zaniolo-Scamacca-Raspadori. C’è Chiellini

L'Italia di Mancini affronterà la Turchia nella finalina tra le due nazionali che hanno perso i playoff verso Qatar. Queste le formazioni ufficiali: c'è Chiellini, che verosimilmente chiuderà stasera il suo cammino azzurro

A Konya l'Italia di Roberto Mancini affronterà la Turchia in una sfida tra le due squadre eliminate dalle rispettive semifinali dei playoff di qualificazioni ai Mondiali in Qatar. Amichevole dal risultato inutile, che mette però in palio punti per il Ranking Fifa, punti di cui la nazionale azzurra ha bisogno dopo la debacle con la Macedonia del Nord, in ottica anche dei sorteggi verso Euro2024. Fischio d'inizio alle 20:45 di oggi, 29 marzo.