Tunisia-Francia, probabili formazioni: Deschamps con Mbappé e Thuram

Quasi tutto pronto per Tunisia-Francia. Il match - valido per la terza giornata del Girone D dei Mondiali in Qatar - è in programma alle ore 16.00 italiane all'Education City Stadium di Al Rayyan. La Francia di Deschamps ha già staccato il pass per gli ottavi di finale della nota competizione e cercherà di consolidare il primo posto nel proprio raggruppamento. Dall'altra parte la Tunisia per sperare di accedere al turno successivo ha necessariamente bisogno di una vittoria. Di seguito, le probabili formazioni della sfida in questione.