Svezia-Belgio, formazioni ufficiali: titolari Lukaku e Trossard. Ibrahimovic out

Aria di derby della "Madonnina" in questa prima giornata della fase a gironi delle qualificazioni all'Europeo 2024 che si svolgerà in Germania. Svezia-Belgio apre le danze del Gruppo F , ventitreesima nel ranking della FIFA contro la quarta, ma soprattutto metterà a confronto due centravanti rispettivamente di Milan ed Inter, quali Zlatan Ibrahimovic e Romelu Lukaku. ( Ecco la preview completa )

Dove vederla

Sarà possibile seguire la partita tra Svezia e Belgio in diretta tv esclusiva su Sky Football tramite il programma Diretta Gol e in diretta streaming su Sky Go e Now TV, piattaforma a cui si può accedere, attraverso abbonamento, scaricando l’app su smartphone o tablet, oppure collegandosi da pc o console.