Svezia-Belgio, le probabili formazioni: Ibrahimovic sfida Lukaku, remake del derby

Non solo i due di Inter e Milan. La preview del match tra Svezia e Belgio

Mediagol ⚽️

Aria di derby della "Madonnina" in questa prima giornata della fase a gironi delle qualificazioni all'Europeo 2024che si svolgerà in Germania. Svezia-Belgio apre le danze del Gruppo F, ventitreesima nel ranking della FIFA contro la quarta, ma soprattutto metterà a confronto due centravanti rispettivamente di Milan ed Inter, quali Zlatan Ibrahimovic e Romelu Lukaku.

La Svezia punta a partecipare al prossimo Europeo, dopo il mancato accesso ai Mondiali in Qatar per mano della Polonia lo scorso marzo, e per farlo riparte anche da Ibrahimovic, pronto a trascinare la propria Nazionale anche a quarantuno anni, ripresosi di recente dall'infortunio. Confronto attesissimo con l'interista Lukaku, ricordando le tensioni tra i due bomber in un derby di Coppa Italia. La presenza del classe 1981 non è tuttavia certa, con la possibilità di vedere Isak, attaccante del Newcastle, dal primo minuto. Più probabili, invece, le scelte di Andersson circa la titolarità di Forsberg e Kulusevski.

Il Belgio è chiamato ad imporsi al prossimo Europeo dopo l'ennesima delusione in una competizione importante come quella degli scorsi Mondiali in Qatar, con la "Generazione d'oro" che non è ancora riuscita a portare in bacheca alcun tipo di trofeo. Svolta per quanto riguarda la panchina dei "Diavoli Rossi", con l'avvento di Domenico Tedesco, ex tecnico del Lipsia, chiamato a risollevare le sorti di questa Nazionale. Oltre al già citato Lukaku, il modulo 4-3-3 tenderebbe ad escludere il milanista De Ketelaere, favorendo Trossard, ex stella del Brighton recentemente tesserata dall'Arsenal. Tra gli attaccanti attenzione anche ad Openda, autore di una tripletta lampo in Ligue 1.

Queste le probabili formazioni del match in programma alle 20.45:

SVEZIA (4-4-2): Olsen; Holm, Ekdal, Lindelof, Augustinsson; Claesson, Olsson, Karlstrom, Forsberg; Kulusevski, Ibrahimovic. CT: Jan Andersson.

BELGIO (4-3-3): Courtois; Meunier, Vertonghen, Faes, Castagne; Onana, De Bruyne, Lavia; Trossard, Lukaku, Carrasco. CT: Domenico Tedesco.

Arbitro: Grinfeeld (Israele)

Assistenti: Hassan, Yarkoni

Quarto ufficiale: Leibovitz

Var: Reinshreiber, Fuxman

DOVE VEDERLA: la gara sarà visibile in diretta su Sky Sport Football (canale 203), disponibile anche in streaming tramite l’app Sky Go e su NOW, la piattaforma live e on demand.