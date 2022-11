Spagna, Luis Enrique: “La mia sul sesso durante il Mondiale. Campionato italiano…”

Nel corso del consueto format di approfondimento calcistico fondato da Luis Enrique in onda su Twitch, il CT della selezione spagnola ha commentato un tema abbastanza delicato riguardante il sesso durante il Mondiale . Di seguito le parole dell'ex allenatore di Roma e Barcellona :

“Sesso? È ridicolo vietarlo. È qualcosa che considero normale. Certo se partecipi a un’orgia la sera prima di una partita ovviamente non è l’ideale, ma quando alleno club so che i giocatori sono a casa la sera prima di una partita e non è qualcosa che mi preoccupa. Se fanno sesso è perché ne hanno bisogno. Ma ripeto con buon senso! Ognuno con il proprio compagno. È normale. Quando ero un giocatore, se ero a casa prima di una partita, con mia moglie, facevamo sempre quello che dovevamo fare...”.