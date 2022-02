Senegal, Koulibaly: “Trionfo dedicato ai tifosi. Cissè? Ci ha guidato alla vittoria”

A seguito della straordinaria vittoria del Senegal in Coppa d'Africa, il capitano Kalidou Koulibaly ha rilasciato alcune dichiarazioni durante la premiazione ufficiale.

"Una vittoria che il nostro popolo aspettava da tanto tempo. Il nostro Paese ha sempre creduto in noi, ci ha accompagnato giorno per giorno anche in questa avventura con l’obiettivo di portare a casa quella coppa. Grazie al nostro allenatore Cissé: per noi sei stato il capitan del coraggio, ora ci hai guidato alla vittoria con la fiducia tua e del tuo staff. Grazie ai nostri tifosi: ci avete mostrato la strada per la vittoria. Siete parte di questa Coppa. La vittoria non è solo nostra, ma anche di chi prima di noi ha vestito la maglia della Nazionale onorandola pur senza arrivare a questa vittoria. Grazie anche alle nostre famiglie, che ci hanno trasmesso i valori del Senegal prima di andare in campo. Siamo fieri di aver rappresentato il Senegal"