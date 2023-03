Scozia-Spagna, formazioni ufficiali: Joselu e Ceballos titolari. Ok Hickey e McGinn

Scozia-Spagna si sfideranno in campo questa sera, martedì 28 marzo 2023 alle ore 20:45 per il match di qualificazione ad Euro 2024 . Calcio d'inizio alle 20:45 ad Hampden Park. ( Ecco la preview )

DOVE VEDERLA

La partita tra Scozia e Spagna, valevole per la 2ª giornata del Gruppo A delle qualificazioni a Euro 2024, sarà trasmessa su Sky Sport Calcio (canale 202) e all’interno di Diretta Gol su Sky Sport Football (canale 203). Il match sarà trasmesso anche in streaming su Sky Go e Now Tv.