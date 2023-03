Scozia-Spagna, probabili formazioni: McGinn sfida Morata, due ballottaggi per Clarke

Le probabili formazioni della sfida tra Scozia e Spagna

Mediagol ⚽️

Scozia-Spagna si sfideranno in campo questa sera, martedì 28 marzo 2023 alle ore 20:45 per il match di qualificazione ad Euro 2024. Calcio d'inizio alle 20:45 ad Hampden Park. I padroni di casa della Scozia hanno avuto la meglio su Cipro con un bel 3-0, interrompendo un digiuno di vittorie che durava dallo scorso settembre. Grande esordio anche per la Spagna di De la Fuente, che si è imposta sulla Norvegia con il medesimo risultato ed è pronta a riscattare l'eliminazione dallo scorso Mondiale agli ottavi di finale per mano del Marocco. Una gara che si preannuncia piuttosto combattuta: entrambe le Nazionali, infatti, cercano i tre punti per portarsi in vetta solitaria nel gruppo A.

La gara fra Scozia e Spagna sarà trasmessa in diretta televisiva suSky, in particolare sul canale Sky Sport Calcio. La partita sarà visibile anche in streaming tramite SkyGO e NOW TV. Inoltre il match sarà seguito anche all’interno di Diretta Gol Qualificazioni Euro 2024 sul canale Sky Sport Football.

Clarke riproporrà un 3-4-2-1 con Gunn tra i pali, davanti a lui il terzetto composto dal debuttante Porteous, Hanley e Tierney. Ballottaggi sulla trequarti dove Christie si gioca con Armstrong il posto al fianco di McGinn, mentre in avanti resta vivo il ballottaggio tra Adams e Dykes per il ruolo di vertice offensivo.

L’allenatore iberico pronto a scendere in campo un undici analogo a quello presentato nella sfida inaugurale delle qualificazioni. A centrocampo assente Pedri per infortunio. In attacco Morata unica punta supportato da Dani Olmo, Iago Aspas e Gavi.

Di seguito le probabili formazioni:

Scozia (3-4-2-1): Gunn, Porteous, Hanley, Tierney, Hickey, McTominay, McGregor, Robertson, Armstrong, McGinn, Adams. All. Clarke

Spagna (4-2-3-1): Kepa, Balde, Laporte, Nacho, Carvajal, Rodri, Merino, Dani Olmo, Iago Aspas, Gavi, Morata. All. De la Fuente