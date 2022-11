Romania-Slovenia, probabili formazioni: possibilità Nedelcearu, Stulac non convocato

Alla "Cluj Arena" va in scena una sfida amichevole tra due team nazionali che hanno mancato la qualificazione agli imminenti Mondiali in Qatar.

La Romania potrà schierare in attacco alcuni pezzi pregiati della Serie B, tra cui Dennis Man del Parma e George Puscas del Genoa. Con ogni probabilità partirà dalla panchina Ionut Nedelcearu, difensore del Palermo, così come Rus e Dragusin rispettivamente del Pisa e del Genoa. Possibile presente tra i titolari anche Razvan Marin, in forza all'Empoli in Serie A. Dubbio, invece, per Boloca del Frosinone in mediana.