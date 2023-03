Romania, Nedelcearu pre-convocato per le gare contro Andorra e Bielorussia

L'elenco dei pre-convocati per le gare valevoli per le qual. agli Europei 2024

Le gare valevoli per le qualificazioni agli Europei 2024 sono alle porte. Il commissario tecnico della Romania, Edward Iordănescu, ha diramato l'elenco dei calciatori pre-convocati per le sfide contro Andorra e Bielorussia, in programma rispettivamente sabato 25 marzo alle ore 20:45 all'Estadi Nacional e martedì 28 marzo alle ore 20:45 all'Arena Națională di Bucarest. Nella lista anche il difensore del Palermo, Ionut Nedelcearu.