Repubblica Ceca-Isole Far Oer, le formazioni ufficiali: panchina per Mateju, ok Barak

Due "italiani" in campo, mentre Mateju parte dalla panchina in questa gara

Tempo di amichevoli tra le Nazionali, con la Repubblica Ceca che scenderà in campo in amichevole contro le Isole Far Oer. Tra i titolari "italiani" dal primo minuto troviamo Zima del Torino e Barak della Fiorentina. Panchina, invece, per Mateju, difensore del Palermo.