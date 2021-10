Qualificazioni Mondiali, Malta-Slovenia: Ilicic vs Mangia, è sfida tra ex rosanero

Stasera alle ore 20,45, tra le gare in programma per le qualificazioni ai Mondiali di Qatar 2022 figura Malta-Slovenia, che vedrà in campo due ex Palermo: Josip Ilicic per gli ospiti e Devis Mangia sulla panchina del Malta

⚽️

Questa sera in campo diverse nazionali europee saranno impegnate nelle gare di qualificazioni ai Mondiali che si disputeranno in Qatar dal 21 novembre al 18 dicembre 2022. In programma alle 20:45, tra le altre, la sfida tra Malta e Slovenia valida per la settima giornata del gruppo H.

Tra i possibili titolari della nazionale slovena figura Josip Ilicic, jolly offensivo attualmente in forza all'Atalanta con dei trascorsi in maglia Palermo tra il 2010 e il 2013 nell'era del patron Maurizio Zamparini. Il talento ex Maribor ha collezionato con la casacca rosanero 107 presenze condite da 25 gol e 18 assist, partecipando anche con i siciliani a due edizioni dell'Europa League. Avversario della selezione allenata da Matjaz Kek è Malta posta sotto la guida tecnica di Devis Mangia, allenatore che ha guidato il Palermo per un breve periodo nel campionato 2010-2011. Per il tecnico originario di Cernusco sul Naviglio si tratta della seconda esperienza alla guida di una Nazionale, dopo la fruttuosa avventura con l'Under 21 dell'Italia nell'annata 2012-2013 con cui ha conquistato il secondo posto ai campionati europei di categoria disputati in Israele.

La compagine biancoblu si trova attualmente al quarto posto nella classifica del proprio girone a quota 7 punti, frutto di due vittorie e un pareggio, a sei lunghezze da Russia e Croazia, entrambe in testa con 13 punti. Di contro, la selezione maltese è relegata all'ultimo posto, che condivide con Cipro, con soli 4 punti conquistati.