Qualificazioni Euro 2024, il sorteggio: Haaland sfida la Spagna. Tutti i gironi

E' tempo di sorteggi. Alle ore 12:00 di oggi, domenica 9 ottobre, a Francoforte, le 53 nazionali impegnate nelle qualificazioni - inserite in diverse fasce in base alla classifica generale della UEFA Nations League 2022/2023 - sono state suddivise in sette gironi da cinque squadre e tre gironi da sei. Azzurri nel Gruppo C con Inghilterra, Ucraina, Macedonia del Nord e Malta.