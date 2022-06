Qatar2022, la FIFA respinge il ricorso del Cile: Ecuador ai Mondiali, l’Italia…

La FIFA non ha accolto il ricorso del Cile, l'Ecuador andrà quindi ai Mondiali. Nessun ripescaggio in programma...

Terminano le speranze di vedere un clamoroso ripescaggio per il Cile - o per l'Italia - in vista dei Mondiali in Qatar. La FIFAha respinto il ricorso presentato dalla nazionale di Arturo Vidal verso l'Ecuador, causato dalla questione che ha coinvolto il calciatore ecuadoriano Castillo. Al Mondiale andrà quindi la selezione del piccolo paese gialloblu, che ha guadagnato la rassegna iridata sul campo. Addio a ogni possibilità di ripescaggio. Di seguito il comunicato della FIFA: