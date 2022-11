Qatar-Ecuador, al via il Mondiale: le probabili formazioni della gara d’esordio

Al via il Mondiale in Qatar: la preview del match d'esordio

Tutto pronto per la ventiduesima edizione della Coppa del Mondo che si disputerà per la prima volta in Qatardal 20 novembre al 18 dicembre 2022. Nella gara d'esordio si affronteranno i padroni di casa del Qatar - alla prima storica partecipazione alla fase finale di un Mondiale - e l'Ecuador del commissario tecnico GustavoAlfaro. Il match - in programma quest'oggi alle ore 17.00 italiane - si disputerà nella suggestiva cornice dell'Al Bayt Stadium.