Qatar 2022, Reja: “Favorite? Argentina e Brasile per il clima. Io tifo per Scaloni”

Oggi 20 novembre parte ufficialmente il Mondiale 2022 con la gara d'esordio tra i padroni di casa del Qatar e l' Ecuador . Diverse le squadre favorite per la vittoria, a partire dai campioni in carica della Francia fino a Argentina e Brasile . Il tecnico italiano Edy Reja , attualmente ct dell' Albania , è intervenuto al Corriere dello Sport facendo un personale pronostico sulla vincente. Di seguito le sue dichiarazioni:

"Argentina e Brasile favorite per il clima. Io faccio il tifo per Scaloni. L’ho avuto alla Lazio e l’ho portato all’Atalanta. Straordinario all’interno dello spogliatoio, ma anche sveglio e un po’ rompiscatole, nel senso buono. Dopo ogni partita, veniva nello spogliatoio a dirmi 'mister io invece avrei fatto questo'. Partecipava alle analisi. Si vedeva la predisposizione alla strategia. Ha giocato il Mondiale 2006 con la Seleccion e ha già un’esperienza da giocatore. E’ bravo, evoluto dal punto di vista tattico. Spero che arrivi in fondo. E Messi può aiutarlo. Vedrete che lo metterà nelle condizioni migliori per esprimersi".