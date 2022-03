Portogallo, Ronaldo carico per i play-off: “Non sarà facile ma vogliamo il Mondiale”

Ronaldo si concentra sui play-off per i prossimi mondiali in cui il suo Portogallo, battuta la Turchia, potrebbe affrontare l'Italia

Cristiano Ronaldo è pronto ad iniziare i play-off verso una qualificazione al Mondiale in Qatar. Il suo Portogallo dovrà affrontare prima la Turchia e, in caso di successo, la vincente tra Italia e Macedonia del Nord . Questa la carica del fuoriclasse del Manchester United che ha pubblicato un post sul proprio profilo Instagram:

"Focus totale sul Mondiale 2022. Orgoglioso, come sempre, di rappresentare il Portogallo. Sappiamo che il percorso non sarà facile, abbiamo il massimo rispetto per le avversarie che affronteremo e che condividono i nostri stessi obiettivi. Ma insieme lotteremo per portare il Portogallo al posto che merita".