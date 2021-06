Portogallo, Dalot: “Convocazione emozionante, essere qui mi rende orgoglioso”

Una chiamata improvvisa e inaspettata, dovuta alla positività al Covid-19 di Joao Cancelo

"Mi trovavo in vacanza, ero al ristorante e ho ricevuto una telefonata dal Portogallo. È stato un momento davvero speciale e emozionante. Da tempo volevo giocare in Nazionale e quindi essere qui è un motivo di grande orgoglio. Ho sentito dire che è un gruppo molto forte, unito e che aiuta i nuovi ad integrarsi. Spero di farlo al più presto e dare una mano. Allo stesso tempo sono molto dispiaciuto per Cancelo, sicuramente non è un bel momento per lui. Ho avuto l’opportunità di parlargli e avere il suo supporto in un momento così importante per me. È un grande esempio per me e per quello che ha fatto per la nostra Nazionale. Gli auguro di guarire al più presto presto, faremo il tifo per lui".