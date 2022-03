Polonia-Svezia 2-0, Szczesny ferma Anderssen: decidono Lewandowski e Zielinski

La Polonia supera 2-0 la Svezia con le reti di Lewandowski e Zielinski, biancorossi qualificati al Mondiale in Qatar

⚽️

La Polonia batte la Svezia e stacca il pass per il Mondiale in Qatar, 2-0 il risultato finale. Due gol nel secondo tempo per i biancorossi, a segno Lewandowski e Zielinski.

Subito occasione per i padroni di casa dopo dieci minuti per Lewandowski, che aggancia la sfera all'altezza del dischetto ma il suo rasoterra esce di poco a lato rispetto al palo di sinistra. Al quarto d'ora Svezia vicinissima al vantaggio con il gran tiro di Isak, serve un prodigioso Szczesny per evitare lo svantaggio dei suoi, ripetendosi poi pochi secondi dopo su Quaison. Al 19esimo ancora protagonista il portiere della Juventus, stavolta e Forsberg a impegnare il polacco, nulla da fare però.

Nella ripresa il copione è lo stesso del primo tempo, botta dalla distanza di Kulusevski, ancora Szczesny a dire no agli attacchi svedesi e preservare lo 0-0. Gara che si sblocca al minuto 50 con l'uomo più atteso, Robert Lewandowski. Fallo in area di rigore svedese di Karlstrom e inevitabile penalty per la Polonia, che l'attaccante del Bayern Monaco trasforma egregiamente. Quattro minuti dopo ancora una volta miracoloso Szczesny su Forsberg, il portiere juventino si allunga e devia la conclusione in corner. Al 63esimo pericolosa la Polonia con Moder, stavolta è Olsen a salire in cattedra con una parata efficace. Minuto 73 e i padroni di casa mettono il sigillo con Zielinski, errore della difesa svedese e il calciatore del Napoli ne approfitta. Termina quindi 2-0 per i polacchi, che guadagnano la qualificazione a Qatar2022.