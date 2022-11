Palermo, Ales Mateju rimane in panchina nel match Repubblica Ceca-Isole Faroe 5-0

Il match tra la Repubblica Ceca guidata dal tecnico Jaroslav Šilhavý e le Isole Faroe del mister Håkan Georg Ericson, disputatasi a partire dalle ore 18.00 è terminata 5-0, grazie alle tre reti firmate da Mojmir Chytil e quelle di Cerny e Stronati. Confronto giocato allo stadio Eden Arena, in cui è rimasto in panchina il terzino del Palermo di Eugenio Corini, Aleš Matějů, a cui non è stato concesso neanche un minuto.