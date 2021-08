Tokyo 2020, gli eroi della 4×100: “Speriamo che il calcio venga messo un pò da parte”

La squadra della staffetta 4x100 formata da Desalu, Tortu, Jakobs e Patta ha compiuto un'altra impresa a Tokyo 2020

L'Italia sta vivendo davvero un momento d'oro alle Olimpiadi di Tokyo 2020. Nella giornata di venerdì sono arrivati i successi di Luigi Busà nel Karate e di Jakobs-Desalu-Patta-Tortu nella staffetta 4x100. I nuovi eroi dell'atletica e non solo hanno reso grande il Bel Paese che ha raggiunto il record di medaglie ottenute in una manifestazione olimpica. Tante soddisfazioni miste a gioia quelle che Tokyo 2020 ha regalato in queste settimane, ma adesso la paura di molti è che il calcio prenda di nuovo il sopravvento. I quattro protagonisti della 4x100, dopo aver sconfitto per un solo centesimo la Gran Bretagna, si sono lasciati andare a dichiarazioni volte a difendere le proprie discipline.