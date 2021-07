Brasile, Dani Alves: “Olimpiadi? Voglio la finale, magari contro la Spagna”

l capitano del Brasile, Dani Alves, ha detto la sua in merito alle Olimpiadi di Tokyo 2020 e si è proiettato al futuro

Il Brasile olimpico si è qualificato per i quarti di finale e non nasconde la propria voglia di voler trionfare nella manifestazione. Uno dei calciatori di punta dei verdeoro ossia Dani Alves , in zona mista dopo il 3-1 rifilato all' Arabia Saudita , ha dichiarato quanto segue.

"Conoscete la mia debolezza per la Spagna. Sarebbe bello trovarsi in finale, del resto sono metà brasiliano e metà spagnolo. Dopo il Brasile, per me viene la Spagna. Olimpiadi? Per me è la realizzazione di un sogno, qualsiasi atleta di alto livello vorrebbe essere qui, dove si incontrano i migliori di tutti gli sport. Poter rappresentare il mio Paese, la mia gente, con il calcio, è un grandissimo onore. Cercheremo di difendere con onore la medaglia ottenuta in Brasile. I vecchi rocker non muoiono mai, saranno sempre lì a combattere. Respiro e vivo questa professione, mi ha dato tutto nella vita. Il mio rispetto per questa professione è grande e voglio restituire sul campo tutto quello che posso, tutto quello che so e che ho imparato".