Turchia-Italia, Mancini: “I ragazzi hanno fatto bene, siamo cresciuti. Rimpianti…”

Le parole del CT, Roberto Mancini, nel post gara vinta dagli azzurri per 2-3 del "Konya Stadium" contro la Turchia

L'Italia si aggiudica la finalina contro la Turchia , dopo la sconfitta e l'eliminazione dai playoff per il Mondiale contro la Macedonia . Gli azzurri, con una formazione rivoluzionata, hanno dimostrato buona qualità in entrambi i tempo nonostante lo svantaggio dopo quattro minuti. In grande spolvero Raspadori , autore di una doppietta. Al termine del match, Roberto Mancini , commissario tecnico della nazionale italiana, ha commentato così la gara ai microfoni della RAI:

"Era inutile ai fini di quello che valeva, ma se uno deve fare le cose per bene, lo deve fare anche in situazioni negative. I ragazzi hanno fatto bene, anche i più giovani, e questo non può che far piacere. E' stato bello anche vedere la reazione dopo l'1-0 loro all'inizio, siamo rimasti tranquilli, siamo cresciuti nel gioco, era la prima volta che questo undici giocava insieme. Abbiamo bisogno di tempo, non è semplice anche considerando quelli che sono entrati dopo. Era una partita che non valeva molto, ma sono contento. I rimpianti non aumentano stasera perché abbiamo vinto, resteranno sempre tanti da qui a dicembre quando vivremo il Mondiale da spettatore".