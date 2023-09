Inghilterra, pazza idea Guardiola: il catalano in lizza per il post Southgate

L' Inghilterra sta pensando ad un clamoroso cambio in panchina, con proiezione futura. Gli Europei 2024 sono alle porte e Gareth Southgate potrebbe lasciare la federazione biancorossa al termine della manifestazione che si disputerà in Germania la prossima estate.

Secondo l'indiscrezione del quotidiano Daily Mail - abbastanza clamorosa - la Football Association starebbe pensando a Josep Guardiola come prossimo commissario tecnico. L'allenatore attualmente sotto contratto con il Manchester City, potrebbe pensare di lasciare i Campioni d'Europa con una stagione d'anticipo e quindi nel 2024, per accettare una prestigiosa opportunità come la principale nazionale del territorio britannico. Il catalano ha vinto tutto con i Citizens e chissà che da un ipotesi si passi ai fatti. Seguiranno aggiornamenti.