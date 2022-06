Nations League, l’Olanda travolge il Belgio. Debacle a sorpresa per Croazia e Francia

Questi i risultati e tabellino dei marcatori delle gare del venerdì sera di Nations League. Francia e Croazia subito ko. Ok Olanda col Belgio

Ricomincia la Nations League A anche per quanto riguarda il gruppo uno ed il gruppo quattro.

In questa serata europea, il big match è senz'altro Belgio-Olanda . Un po' a sorpresa, le Furie Rosse sono cadute con un netto 1-4, con il gol della bandiera arrivato solo sul finale con Batshuayi su assist di Alderweireld. La doppietta di Depay ha steso Lukaku e compagni, con a segno anche l'interista Dumfries.

L' Austria demolisce i vicecampioni del mondo della Croazia per 0-3, con una vittoria nel segno del "bolognese" Arnautovic, autore del gol che ha sbloccato il match.

La rete di Benzema, fresco vincitore della Champions League con il suo Real Madrid meno di una settimana prima, ha illuso la Francia. Il vantaggio del madridista è stato ribaltato dalla doppietta dell'ex Atalanta e Parma Cornelius, con un 1-2 finale in favore della Danimarca. Apprensione per i tifosi francesi, con le stelle Varane e Mbappé uscite anzitempo dal campo per infortunio.