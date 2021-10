Nations League, Belgio-Francia 2-3: Hernandez salva i blues, l’Italia attende Lukaku

Il Belgio di Romelu Lukaku si arrende alla straordinaria potenza offensiva della Francia, che in rimonta accede alla finale di Nations League nella quale affronterà la Spagna

La Francia batte il Belgio e accede alla finale di Nations League. Dopo un Europeo non positivo e le prime voci in merito ad una Nazionale in preda all'euforia dal Mondiale conquistato, Mbappè e compagni si riprendono la scena del calcio internazionale. Non senza fatiche, bensì con di fronte un Belgio straripante in fase offensiva ma meno attento in quella difensiva. I 'Diavoli' passano in vantaggio grazie alla rete di Carrasco, che al 37' dà sfogo concreto alle molteplici giocate fatte vedere per tutto l'arco della prima frazione. Nemmeno il tempo di siglare il vantaggio, che la Nazionale guidata da Roberto Martinez raddoppia grazie al solito Lukaku. Il gigante ex Inter batte Lloris con un potente destro che si insacca sotto la traversa e che non lascia scampo al portiere e capitano dei transalpini.