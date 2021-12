Nations League 2022-2023: le avversarie dell’Italia dopo il sorteggio di Nyon

Lesito del sorteggio della prossima Nations League, con l'Italia di Roberto Mancini (testa di serie in seguito al terzo posto dell'ultima edizione), che affronterà Inghilterra, Germania e Ungheria. Di seguito tutti i relativi raggruppamenti

Ha preso il via a Nyon, alle ore 18.00, il sorteggio per l'edizione di Nations League 2022-2023, con l'Italia di Roberto Mancini testa di serie, in seguito al terzo posto dell'ultima edizione. Tre le suddivisioni per Leghe, dalla "A" alla "C" ed ognuna di esse sarà costituita da quattro gironi. Le prime si qualificheranno alla Final Four di giugno 2023, le ultime giocheranno in Lega B. Quattro delle sei giornate verranno giocate a giugno.