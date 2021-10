LIVE Nations League, Italia-Spagna: segui la diretta del match di “San Siro”

Sarà nuovamente Italia-Spagna, semifinale di Nations League. La super sfida si ripropone dopo soli tre mesi dalla semifinale di Euro 2020 tra gli "azzurri" guidati dal ct, Roberto Mancini e le "furie rosse" di Luis Enrique

A distanza di soli tre mesi, si ripete la sfida tra Italia e Spagna già vissuta nel corso della semifinale di Wembley, allora valevole per gli Europei 2021. Questa sera, allo stadio "Giuseppe Meazza" in San Siro, alle ore 20.45 gli "azzurri" campioni d'Europa guidati dal ct, Roberto Mancini, sfideranno nuovamente le "furie rosse" del commissario tecnico Luis Enrique, nell'incontro valevole per le semifinali di Nations League.