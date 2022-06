Germania, Flick: “Italia? Sorpresi da mancata qualificazione al Mondiale. Mancini…”

Le parole del ct della Germania, Hans-Dieter Flick, sulla sfida contro l'Italia che si terrà tra poco più di ventiquattro ore

Sul momento vissuto dall'Italia: "Non è facile da valutare. Mancini ha mandato via alcuni giocatori, ne ha convocati altri giovani che sono motivati. Non so se sia un vantaggio per noi o per l'avversario ma lui ha fatto un lavoro fantastico col suo team dopo il Mondiale in Russia, hanno vinto l'Europeo e tutti siamo stati tifosi dello spirito che hanno fatto vedere. Noi cercheremo di metterli sotto pressione, così vogliamo giocare. Partite di questo livello, a visto aperto, è un'altra cosa. Sono curioso di vedere l'approccio, l'atteggiamento. Dobbiamo dare il 100%, vogliamo essere ben preparati e far vedere il nostro gioco. Vogliamo entusiasmare i tifosi, così cercheremo di giocare".