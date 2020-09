Napoli, prima convocazione in Nazionale per Osimhen: l’attaccante azzurro pronto per la sua Nigeria

Prima convocazione in Nazionale per Victor Osimhen.

L’attaccante classe ’98, che domenica ha esordito in Serie A con la casacca del Napoli, è stato inserito dalla Nigeria nella lista dei giocatori che prenderanno parte ai prossimi impegni internazionali: due gli impegni in programma a ottobre, la prima contro il Costa d’Avorio e la seconda contro Tunisia, rispettivamente 9 e13 ottobre. Entrambe le amichevoli si giocheranno in Austria per facilitare gli spostamenti e i protocolli anti-Covid.

Un’emozione unica per Osimhen, che non ha trattenuto la gioia mostrandosi sul proprio account Instagram con la casacca della sua Nigeria: “Sono così felice che ho deciso di condividere con voi il mio nuovo kit gara della Nigeria. Sono orgoglioso di essere nigeriano”, scrive il calciatore.

