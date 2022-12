VIDEO Uruguay fuori dal Mondiale, l’ex Palermo Cavani furioso colpisce il monitor VAR

L'Uruguay è stato eliminato dai campionati Mondiali in Qatar 2022 nonostante la vittoria per 0-2 contro il Ghana. In virtù della vittoria a sorpresa della Corea del Sud contro il Portogallo, sarebbe servito solamente un gol ai sudamericani per sorpassare gli asiatici in classifica in virtù di una favorevole differenza reti. Purtroppo per Edinson Cavani e compagni, questa rete non è arrivata, concludendo il proprio girone al terzo posto. Proprio l'ex Palermo e Napoli, pervaso dalla rabbia, ha colpito il monitor del VAR al rientro negli spogliatoi, mentre Luis Suarez e compagni hanno reagito così: