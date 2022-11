Svizzera-Camerun, formazioni ufficiali: Shaqiri sfida Choupo-Moting, Onana…

Tutto pronto per Svizzera-Camerun. Il match - valido per la prima giornata del Gruppo G dei Mondiali in Qatar - è in programma alle ore 11.00 italiane all'Al Janoub Stadium di Al Wakrah. Yakin si affida alla qualità di Shaqiri e all'esperienza in mezzo al campo di Xhaka e Freuler. Song punta su Choupo-Moting e sceglie Onana per la porta. Di seguito, le formazioni ufficiali.